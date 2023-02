Il Giornale su Milan-Tottenham: "Pioli e Conte, dal derby alla Champions. Sfida di guai per gli ultimi due scudettati"

MilanNews.it

In vista di Milan-Tottenham, l'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Pioli e Conte, dal derby alla Champions. Sfida di guai per gli ultimi due scudettati". Domani a San Siro si sfideranno i due allenatori che hanno riportato il tricolore alla due squadre milanesi. Per questo match, il tecnico rossonero recupera Tomori e Bennacer, mentre quello degli Spurs ha perso per tutta la stagione Bentancur.