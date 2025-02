Il Giornale sul Milan: "Con il Verona prova del fuoco per Conceiçao: dentro i sostituti pensando alla Champions"

vedi letture

"Con il Verona prova del fuoco per Conceiçao: dentro i sostituti pensando alla Champions": titola così l'edizione odierna de Il Giornale che spiega che stasera contro l'Hellas Sergio Conceiçao farà un po' d turnover visto che poi martedì il Milan sarà atteso dall'importantissima sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord (si ripartirà dall'1-0 per gli olandesi di mercoledì a Rotterdam). Possibile turno di riposo per Kyle Walker che le ha giocate tutte da quando è sbarcato in rossonero (al suo posto Alex Jimenez), mentre in mezzo al campo tornerà Yunus Musah che ha saltato la trasferta in Olanda per squalifica. In avanti, dei Fantastici 4, ne giocherà probabilmente solo uno, vale a dire Santiago Gimenez che giocherà in attacco insieme a Samuel Chukwueze a destra e a Riccardo Sottil a sinistra.

Questa la probabile formazione del Milan secondo Il Giornale: Maignan, Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez, Musah, Ffana, Reijnders, Chukwueze, Gimenez, Sottil.