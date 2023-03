Il Giornale sul Milan-Salernitana: "Il Diavolo si addormenta e neppure Ibra lo sveglia"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito a Milan-Salernitana di ieri sera, Il Giornale titola così stamattina: "Il Diavolo si addormenta e neppure Ibra lo sveglia". In vantaggio con Giroud a fine primo tempo, i rossoneri si sono fatti rimontare dai campani e hanno fallito così l'aggancio all'Inter al secondo posto. Nella ripresa, per provare a sbloccare la gara, Pioli ha inserito anche lo svedese, ma purtroppo non è bastato il suo ingresso per trovare il gol vittoria.