Il Giornale titola: "EuroMilan, che beffa"

"EuroMilan, che beffa": è questo il titolo con cui questa mattina l'edizione odierna de Il Giornale apre le sue pagine sportive. Il quotidiano scrive: "Prova d'orgoglio dei rossoneri: vittoria a Newcastle in rimonta ma dicono addio alla Champions. Il pareggio del Psg in casa del Borussia Dortmund li retrocede agli spareggi dell'Europa League".

Nulla da fare quindi per il Milan che paga senza dubbi i due 0-0 nelle prime due partite del girone contro Newcastle e Borussia Dortmund. In particolare, come ha dichiarato anche Stefano Pioli ieri sera nel post-partita, il rammarico più grande è al sfida a San Siro contro gli inglesi, nella quale i rossoneri hanno avuto parecchie occasioni da gol, ma non hanno saputo concretizzarne nemmeno una.