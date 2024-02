Il Giornale titola: "Il Milan non bluffa e cala un gran tris"

"Il Milan non bluffa e cala un gran tris": apre così questa mattina Il Giornale le sue pagine sportive. I rossoneri, grazie ad una doppietta di Loftus-Cheek e al gol di Leao, hanno sconfitto 3-0 il Rennes e ora sono con un piede e mezzo negli ottavi di Europa League (giovedì è in programma il ritorno in casa dei francesi). Sotto gli occhi di Cardinale, il Diavolo ha dimostrato di tenere a questa competizione che non ha mai vinto nella sua storia.

Milan tra le favorite in Europa League? Stefano Pioli ha risposto così a questa domani ieri sera nel post-partita: "Proprio prima della partita il mio staff mi ha girato una statistica secondo cui il Milan ha il 5% di vincere l'Europa League. Lo userò per motivare i miei giocatori".