Il Giornale titola: "Il quarto posto in volata tra il blindato Gasperini e il condannato Gattuso"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Il quarto posto in volata tra il blindato Gasperini e il condannato Gattuso". Milan e Atalanta sono ancora in lotta per il quarto posto, ma i due tecnici vivono due situazioni diverse: Gasperini è stato infatti blindato dalla società nerazzura, mentre il destino di Gattuso sembra essere già scritto, soprattutto se non dovesse raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.