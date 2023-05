Il Giornale titola: "Mercoledì da Champions: attenzione alle trappole o sarà weekend da paura"

MilanNews.it

Il Giornale titola così questa mattina: "Mercoledì da Champions: attenzione alle trappole o sarà weekend da paura". Tutte le squadre in lotta per un posto in Champions League saranno impegnate oggi contro squadre, sulla carta, abbordabili: Atalanta-Spezia, Juventus-Lecce, Lazio-Sassuolo, Milan-Cremonese, Monza-Roma e Verona-Inter. Attenzione però a sottovalutare certe squadre, anche perchè in questo momento non sono ammessi passi falsi. Se in questo turno infrasettimanale non ci sono scontri diretti, tutto cambierà nel weekend quando saranno in programma Milan-Lazio, Atalanta-Juventus, Roma-Inter.