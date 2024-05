Il Giornale titola: "Milan e Leao svegliati dal pugno duro di Pioli"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Milan e Leao svegliati dal pugno duro di Pioli". Nella formazione titolare contro il Cagliari, il tecnico rossonero ha lasciato inizialmente fuori alcuni titolarissimi come Tomori, Theo Hernandez e Leao, i quali sono entrati in campo poi nella ripresa e hanno cambiato marcia al Diavolo, che alla fine ha trionfato 5-1 contro i sardi.

Stefano Pioli, dopo il match, ha commentato così in conferenza stampa l'esclusione di alcuni big dalla formazione iniziale: "Ho fatto delle valutazioni, perché non vincevamo da 6 partite e poi perché i tre Tomori, Leao e Theo hanno giocato tanto e non hanno più quell'energia e quell'intensità che possono avere. Poi sono entrati bene, solamente cose positive stasera".