Il Giornale titola: "Milan-Juve è Higuain-CR7"

Grandi firme per la centesima sfida di campionato sotto la Madonnina. Il quotidiano Il Giornale accende i riflettori sul big match della 12esima giornata di Serie A. La prima con la maglia rossonera di Gonzalo Higuain, la prima in assoluto di Cristiano Ronaldo. Il Pipita contro CR7, da qualunque parte la si guardi è la loro sfida. Gattuso - si legge - prepara un Milan che potrebbe anche copiare il Manchester United: tenere la Juve sulle spine il più possibile, per poi vedere cosa succede nel finale. I rossoneri si sono specializzati in vittorie all’ultimo respiro, dopo la lezione del derby. Ma stavolta, a differenza di quello con l’Inter, sarà un Milan più coraggio pur rispettando la Juventus.