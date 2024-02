Il Giornale titola sui rossoneri: "Milan, sorrisi...amari"

"Milan, sorrisi...amari": titola così questa mattina Il Giornale analizzando il momento dei rossoneri. Il sorteggio di ieri a Nyon degli ottavi di Europa League sorride al Diavolo che ha evitato le big come Liverpool e Bayer Leverkusen e ha pescato lo Slavia Praga. Ma a Milanello l'umore non è dei migliori dopo le ultime due sconfitte di fila e le sette reti incassate contro Monza e Rennes.

Ieri, dopo il sorteggio, Franco Baresi, che era presente a Nyon in rappresentanza del Milan, ha parlato così dei troppi gol che subisce la squadra di Pioli: "Bisogna fare tutti di più. Serve maggiore intensità e attenzione. La squadra deve essere più compatta. Creiamo tanto, ma subiamo troppo. Serve più attenzione e spirito di sacrificio. Il Milan crea tanto, abbiamo gli uomini per fare bene in avanti".