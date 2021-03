Il Giornale: "Var con il bavaglio. Uefa e Fifa in pressing per ridimensionarlo"

"Var con il bavaglio. Uefa e Fifa in pressing per ridimensionarlo", titola il quotidiano Il Giornale stamane. In Italia si cerca l'utilizzo del VAR sempre meno, o almeno questa è l'impressione delle ultime gare, visto ciò che è successo a Milano, Cagliari e Parma. L'uso della tecnologia pare essere ridimensionato in Italia, e sulla stessa riga sembrano essere UEFA e FIFA, entrambe dello stessa parere: il VAR va verso un forte ridimensionamento, con le scelte di campo sempre più premiate a discapito della tecnologia.