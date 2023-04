Il Giornale verso Milan-Inter: "Caos nella vendita biglietti: code lunghe in sede, sito in tilt"

MilanNews.it

In vista di Milan-Inter di Champions League in programma il prossimo 10 maggio, Il Giornale titola così stamattina: "Caos nella vendita biglietti: code lunghe in sede, sito in tilt". Ieri alle 12 è partita la vendita dei tagliandi (riservata agli abbonati al campionato) e ovviamente il sito ufficiale del Diavolo, dopo essere stato preso d'assalto dai tifosi, è andato in quasi in tilt. Tante persone (circa 3000) si sono invece recate a Casa Milan e hanno fatto lunghe code per accaparrarsi un biglietto.