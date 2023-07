Il giornalista austriaco Bartl spiega che tipo di attaccante è Okafor

Noah Okafor sarà un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri lo hanno visto da vicino nella scorsa Champions League, dove peraltro lo svizzero aprì le marcature della partita d'esordio della fase a gironi. Il collega austriaco Harald Bartl, che ha avuto modo di seguirlo da vicino nell'esperienza al Salisburgo, ne ha parlato a TMW.

Okafor è un attaccante duttile, ma qual è la sua collocazione migliore?

"Non è un tipico attaccante centrale, tipo Haaland per intenderci. Può farlo ma preferisce giocare da esterno offensivo, possibilmente a sinistra dove può sfruttare la sua velocità e tagliare il campo. Credo che sarebbe l'ideale utilizzarlo in questo modo".