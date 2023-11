Il Giorno - Nuovo stadio Milan: oggi incontro tra i sindaci del Sud Milano per l'illustrazione del progetto. Presto partirà la campagna informativa per i cittadini

vedi letture

In merito alla questione del nuovo stadio che il Milan vuole costruire a San Donato Milanese nell'area San Francesco, l'edizione odierna de Il Giorno riferisce che oggi è in programma un incontro in Comune a San Donato tra i sindaci del Sud Milano per un’illustrazione del progetto e del relativo iter burocratico. Intanto l'Amministrazione di San Donato fa sapere che presto partirà la campagna informativa per i cittadini: "La campagna informativa tra la popolazione partirà non appena verrà chiuso l’iter istruttorio, ossia le verifiche sulla conformità del progetto - ha annunciato annuncia l’Assessore alle Opere pubbliche Massimiliano Mistretta -. Per la stessa ragione, legata alle procedure da attuare in questa prima fase, per il momento è stata richiesta la riservatezza ai consiglieri comunali, ai quali è stato consegnato il dossier dello stadio.

Se è vero che la campagna comunicativa verrà gestita direttamente dal Milan? Non è così. Se ne farà carico il Comune con gli strumenti che riterrà più adeguati ai fini del coinvolgimento e della partecipazione".