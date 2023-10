Il Giroud-portiere fa il giro del mondo, anche Fox lo loda: "Più clean sheet di Onana"

Le immagini di Olivier Giroud, ieri in porta per il finale della partita con il Genoa e decisivo per la vittoria del Milan grazie ad un'uscita su Puscas che ha salvato l'1-0, hanno fatto il giro del mondo. Dal Sud America all'Arabia, passando per gli Stati Uniti: il francese ha rubato la scena in moltissimi paesi, scatenando anche ironie. Tra questi c'è il network Fox, uno dei più importanti degli USA, che sui social ha scherzato sulla prestazione del portiere improvvisato, mettendolo a paragone con chi, in questo momento, sembra aver smarrito la via: André Onana.

"Clean sheet ad ottobre: Olivier Giroud 1, André Onana 0", scrive il colosso americano, giocando sul fatto che il portiere del Manchester United, anche ieri autore di un errore contro il Brentford, non sia riuscito a mantenere inviolata la porta nelle ultime settimana, al contrario dell'attaccante rossonero.