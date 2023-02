Il 'Gladbach prende in giro il Bayern Monaco sui social dopo la vittoria

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Il Bayern Monaco ha perso ieri per 3-2 sul campo del Borussia Mönchengladbach e i Fohlen ne hanno approfittato per togliersi qualche sassolino. Su Twitter hanno pubblicato una foto di Kahn visibilmente contrariato, con il commento: "Quando acquisti Sommer ma non riesci ancora a battere il Gladbach". Una piccola rivincita dopo lo scippo nel mercato invernale.