Il gol di De Ketelaere chiude il primo tempo sull'1-0 sul Sassuolo. Al momento sarebbe l'Atalanta l'avversaria del Milan

Primo tempo divertente e con tanti cambi di fronte, quello andato in scena al Gewiss Stadium fra Atalanta e Sassuolo nella sfida delle 18 valida per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Al momento ha la meglio la squadra di Gian Piero Gasperini, avanti al minuto 23' grazie alla rete di Charles De Ketelaere: un gol atteso e voluto, realizzato con modalità da attaccante di razza da parte del talento belga ex Milan.

Per il resto della prima frazione, come detto, diversi cambi di gioco con occasioni da una parte e dall'altra, anche se l'Atalanta ai punti sta meritando questo momentaneo vantaggio dopo i primi 45 minuti. Da segnalare, nel Sassuolo, la presenza di tanti giovani e più in generale di una formazione particolarmente offensiva, schieratasi in fase di non possesso con la difesa a tre e con il solo Lipani come centrocampista puro. Con lui i vari Bajrami, Castillejo, Ceide, Volpato e Mulattieri.