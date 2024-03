Il gol di Reijnders in nomination come il più bello del giovedì di Europa League

Tijjani Reijnders è in nomination per il gol più bello dell'ultimo turno di Europa League. L'olandese ha segnato la rete del momentaneo 2-1 allo Slavia Praga con un bel destro da fuori area che ha sorpreso il portiere sul primo palo.

Il centrocampista del Milan contenderà il riconoscimento a David Douděra dello Slavia Praga, autore del provvisorio 1-1 a San Siro. Gli altri due candidati sono Pierre-Emerick Aubameyang, in gol per due volte nel 4-0 del Marsiglia al Villarreal; a Darwin Núñez, anch'egli protagonista con due reti, nl successo del Liverpool per 1-5 sul campo dello Sparta Praga.