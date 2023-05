Il governatore Fontana: "Ieri spettacolo unico, anche se speravo nella vittoria del Milan. San Siro? Una vecchia signora"

MilanNews.it

"Da tifoso, sarei stato felice da tifoso se avesse vinto il Milan, da presidente è comunque un grande successo per la Lombardia". Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, torna così al Foglio Sportivo 2023, evento organizzato dal quotidiano a San Siro, sul derby Champions di ieri sera: "Speriamo almeno di giocarcela tra una settimana. Ma è una partita importante per città e Regione, credo che lo sport non vada differenziato dal resto. Siamo la regione che cresce di più in Europa e lo sport di conseguenza dà altrettanto importanti manifestazioni. Quello di ieri è stato uno spettacolo unico, gli occhi del mondo su Milano e su questa partita. Noi come Regione crediamo nei grandi eventi, tutti gli anni abbiamo grandi eventi, ci saranno le Olimpiadi nel 2026, credo che ci sia una ricchezza di manifestazioni che contribuiscono a tenere alta l’attenzione sulla Lombardia. Lo sport è sempre una grande attrattiva per la Regione" riporta tuttomercatoweb.com.

San Siro?

"Lo stadio è come il viso di una signora anziana: con il maquillage dissimula l'età, ma mancano servizi fondamentali e tutto quello che negli stadi moderni contribuisce a rendere gli stadi più funziona. Il traffico è un'impresa e anche fare la pipi. È una casa nuova che serve anche per una questione economica, entra a far parte del budget di cui una squadra può disporre".