Il governo inglese si oppone alla vendita del Telegraph Media Group a RedBird IMI

vedi letture

Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza di Red Bird IMI - società nata dall'unione di Red Bird e International Media Investments - pronta ad acquisire il Telegraph Media Group per circa 600 milioni di sterline. L'acquisizione, spiega il Financial Times, ora invece potrebbe essere sottoposta a un'approfondita revisione normativa, dando al governo britannico più tempo per modificare la legge e bloccare formalmente l'operazione nei prossimi mesi. La segretaria alla Cultura Lucy Frazer ha dichiarato martedì che ci sono motivi per un ulteriore esame dell'acquisizione da 600 milioni di sterline a causa della "necessità di una presentazione accurata delle notizie e della libera espressione dei giornali".

La scorsa settimana il governo del Primo Ministro Rishi Sunak ha proposto delle modifiche alla legislazione in corso di approvazione in parlamento che, di fatto, impedirebbero a qualsiasi Stato straniero di possedere o avere influenza o controllo su un giornale britannico. La Frazer ha dichiarato che la sua decisione di appoggiare una revisione approfondita riflette un rapporto di Ofcom, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione nel Regno Unito, che durante un'indagine iniziale ha rilevato che il potenziale accordo potrebbe essere contrario all'interesse pubblico. L'Ofcom ha ritenuto che International Media Investments (IMI), socio di maggioranza del proprietario del veicolo di acquisizione, "potrebbe avere l'incentivo a influenzare TMG in un modo che potrebbe potenzialmente agire contro l'interesse pubblico nel Regno Unito". L'altro partner della joint venture è il gestore di fondi statunitense RedBird Capital. IMI, che è controllata dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e proprietario della squadra di calcio Manchester City, ha fornito circa tre quarti del finanziamento a RedBird IMI. RedBird IMI ha rifiutato di commentare.

Qualsiasi decisione di vendita dovrebbe probabilmente coinvolgere anche la famiglia Barclay, che rimane il proprietario tecnico del Telegraph Media Group. La famiglia ha perso il controllo del gruppo dopo che lo scorso anno non è riuscita a rimborsare debiti inesigibili per quasi 1,2 miliardi di sterline al Lloyds Banking Group. Nella successiva vendita, RedBird IMI ha accettato di acquisirlo comprando questo debito. RedBird IMI possiede ora 600 milioni di sterline di debito del gruppo, con un'opzione di conversione in azioni che però, al momento, non può più utilizzare.