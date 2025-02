Il Governo proroga di un anno il fondo per lo sport professionistico femminile

Alla fine il Governo ha fatto marcia indietro sul fronte del fondo triennale per il professionismo nello sport femminile. Lo scorso dicembre infatti sembrava che si fosse deciso di non rinnovare quel fondo che era stato istituito nel 2020 attraverso il cosiddetto decreto Nannicini e a cui aveva aderito solo la FIGC con l’introduzione del professionismo nella Serie A Femminile. Nella giornata di oggi invece è stato deciso di dare il via libera per un altro anno - quello in corso - come comunica anche la FIGC attraverso i suoi canali ufficiali:

Con l'approvazione al Senato del decreto legislativo Milleproroghe è arrivato il via libera alla proroga del fondo per il professionismo negli sport femminili. Il provvedimento consente di rifinanziare con 4 milioni di euro il fondo per il 2025, garantendo così la continuità ai progetti già avviati per dare prospettiva al settore. Una notizia accolta con favore dalla FIGC, l’unica Federazione che - nel 2022 - ha attuato il passaggio al professionismo.

“È un segnale importante e positivo - il commento di Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica - siamo contenti della proroga e, come condiviso con il ministro Andrea Abodi, siamo fiduciosi che questo beneficio possa essere ulteriormente esteso per favorire una progettualità pluriennale. Si tratta di uno step fondamentale, che rafforza il percorso già avviato con la FIGC e che attraverso la definizione di misure strutturali ci dovrà portare a raggiungere l’obiettivo della sostenibilità del movimento di vertice”.