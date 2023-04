MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao ha sfidato per ben quattro volte il Lecce da quando veste la maglia del Milan e in tre occasioni ha trovato il gol. Non è un caso che i pugliesi siano la vittima preferita del portoghese in Serie A: un gol nel 2020, un gol all'andata quest'anno e la doppietta di domenica pomeriggio.