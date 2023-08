Il Lecce esclude Hjulmand dai convocati: ha il permesso di trattare con lo Sporting

L'U.S. Lecce comunica che dell'elenco dei convocati per la trasferta di Cadice, che verrà comunicato successivamente, non farà parte il calciatore Morten Hjulmand, il quale ha chiesto ed ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese". Il comunicato, ufficiale, arriva direttamente dal club salentino che dunque dà aggiornamenti in merito al situazione di mercato legata al centrocampista classe '99.

Nelle ultime ore, infatti, in Italia è arrivato il direttore sportivo dello Sporting, Hugo Viana per definire l'operazione che dovrebbe chiudersi positivamente per oltre 20 milioni di euro