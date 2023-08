Il Lecce rimonta anche la Fiorentina: da 2-0 a 2-2 al "Franchi"

Terminata qualche istante fa la partita di campionato tra Fiorentina e Lecce, valevole per la 2^ giornata di Serie A e terminata 2-2. Viola in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, poi rimontati dal Lecce con Rafia e con l’ultimo acquisto Krstovic che, subentrato da due minuti, sfugge alla difesa di casa e insacca di testa un pareggio insperato fino a una mezz’oretta prima.