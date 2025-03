Il Lecce sarà impegnato domattina in una sessione a porte chiuse al Via del Mare

vedi letture

Lecce impegnato al mattino in una seduta di allenamento al Via del Mare. come si apprende dai canali ufficiali del club. Assente Marchwiński - si legge nel report ufficiale del club - Helgason e Krstovic si sono allenati regolarmente in gruppo. Domani mattina è in programma la rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare dove i giallorossi affronteranno il Milan sabato alle ore 18:00 nella gara valevole la 28ª giornata della Serie A Enilive.

Il programma del 28° turno di Serie A. Per il Lecce, come detto, è in programma la sfida contro il Milan: entrambe sono reduci da un ko in campionato, i salentini contro la Fiorentina, i rossoneri contro la Lazio.

07/03/2025 Venerdì 20.45 Cagliari-Genoa DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino DAZN

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan DAZN

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna DAZN

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina DAZN

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta DAZN

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese DAZN/SKY