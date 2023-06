Il Lecco di Christian Maldini in Serie B dopo 51 anni. Il Foggia resta in C

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È un giorno storico per il Lecco e per i suoi tifosi, la squadra lombarda vince la doppia finale Playoff di Serie C e torna in Serie B dopo ben 51 anni. Una doppia sfida ricca di colpi di scena, con il Lecco che ha vinto entrambe le gare, entrambe in rimonta dopo essere passato in svantaggio nei minuti finali. Al Rigamonti-Ceppi finisce 3-1, con rete di Lakti e doppietta di Lepore, eroe di questa doppia finale visto che aveva segnato anche nella gara d'andata il gol del vantaggio.