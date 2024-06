Il Lille, salutando 'la sua professionalità', augura a Fonseca 'ogni felicità e successo nella sua prossima avventura sportiva'

Il Lille, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato quanto segue:

"Allenatore del LOSC dall'estate 2022, Paulo Fonseca lascia il Club dopo due stagioni di collaborazione, al termine di questo anno finanziario 2023-2024.

Il 51enne tecnico portoghese e il suo staff hanno contribuito notevolmente a portare la nostra squadra a due qualificazioni europee, di cui ricorderemo in particolare i quarti di finale di UEFA Europa Conference League contro l'Aston Villa, senza precedenti nella storia del LOSC. Conclude così la sua avventura al Lille qualificandosi - con i giocatori - del LOSC per un 3° turno preliminare di qualificazione alla UEFA Champions League per la stagione 2024-2025.

'A nome di tutti i componenti del LOSC desidero ringraziare Paulo per il lavoro svolto durante le due stagioni trascorse insieme, ma anche per lo splendido rapporto instaurato con lui in questi 24 mesi. L'avventura è stata molto bella professionalmente e umanamente. Gli auguro grandi successi con il suo futuro club" (Olivier Létang, Presidente del LOSC)'.

Il presidente, i dirigenti e tutto il Club ringraziano Paulo Fonseca per questi due anni di collaborazione ed emozione. Salutano la sua professionalità e il suo coinvolgimento nel progetto Lille durante queste due grandi stagioni e gli augurano ogni felicità e successo nella sua prossima avventura sportiva".