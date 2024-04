Il Liverpool pareggia con lo Utd e ora è primo a 71 punti con l'Arsenal a +1 sul City

(ANSA) - MANCHESTER, 07 APR - Il Liverpool non va al di là del pari, per 2-2, nel posticipo di Premier League contro il Manchester United, sfida molto sentita dalle due tifoserie. Andati in vantaggio con Luis Diaz, gli uomini di Klopp sono stati poi raggiunti e superati dai rivali. L'1-1 è arrivato per un grossolano errore di Quansah che, in pratica, ha servito il pallone a Bruno Fernands, bravo però a sorprendere, tirando da centrocampo, Kelleher che si trovava fuori dai pali. Successivamente lo United è passato in vantaggio con una bella conclusione di Kobbie Mainoo, 18enne gioiello possibile protagonista dei prossimi Europei con l'Inghilterra. A riportare il risultato in parità è stato un rigore trasformato da Salah.

Così i Reds sono usciti con un solo punto dalla sfida dell'Old Trafford e ora devono condividere il primato in classifica con l'Arsenal a quota 71 punti. Segue il Manchester City che ne ha 70. Sempre oggi, il Chelsea, che è nono, ha pareggiato 2-2 con il fanalino di coda, lo Sheffield United, che ha realizzato la rete dl pari al 93' con McBurnie. Per i Blues erano andati a segno Thiago Silva e Madueke. (ANSA).