Il Liverpool rifiuta offerta saudita di 175 milioni per Salah

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 01 SET - La conferma l'ha data la Bbc. Il Liverpool ha detto no a un'offerta dell'ultima ora, dei sauditi dell'Al Ittihad che pur di avere Momo Salah erano disposti a pagare 150 milioni di sterline, circa 175 milioni di euro, al club più un super ingaggio al calciatore. Ma il Liverpool non ne ha voluto sapere di cedere il suo uomo simbolo, che con i Reds ha ancora due anni di contratto. Quello dell'Al Ittihad è stato il secondo tentativo per l'egiziano ex Roma, visto che nelle scorse settimane aveva offerto al Liverpool 100 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro. Ma ora nemmeno il fatto di avela aumentata del 50% è servito a convincere i dirigenti di Anfield Road.

"La nostra posizione su Salah rimane la stessa. Non ci sono dubbi e non ho altro da dire", il commento del manager Jurgen Klopp. Anche in Inghilterra il calciomercato si chiude oggi, mentre quello della Saudi League dirà stop il 7 settembre, ma il Liverpool giura che non succederà nulla: Salah non si tocca. (ANSA).