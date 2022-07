Il Liverpool vince la Community Shield, 3-1 al City

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Il Liverpool ha vinto il primo trofeo stagionale battendo 3-1 il Manchester City ed aggiudicandosi la Community Shield. L'incontro, giocato a Leicester, ha messo di fronte i nuovi attaccanti delle due formazioni. Con la maglia del City il norvegese Erling Haaland (prelevato dal Borussia Dortmund per 60 milioni di euro) e con il Liverpool l'uruguaiano Darwin Nunez (proveniente dal Benfica e costato 75 milioni). La sfida se l'è aggiudicata il secondo, autore della terza rete, mentre Haaland non ha brillato. Per lui solo una traversa, colpita con un tiro a pochi metri dalla porta. La formazione di Jurgen Klopp è passata per prima, al 21', grazie al gol di Alexander Harnold. Il City ha pareggiato al 25' della ripresa con Julian Alvarez, dopo una lunga consultazione del Var per un sospetto fuorigioco. A sette minuti dalla fine Momo Salah ha riportato avanti il Liverpool su rigore, fischiato per un fallo di mano in area. Entrato dalla panchina, Nunez è riuscito comunque a lasciare il segno al 94', deviando di testa alle spalle di Ederson Moraes il pallone del definitivo 3-1. (ANSA).