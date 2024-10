Il Man.United ha esonerato Ten Hag. Squadra a van Nistelrooy

(ANSA) - LONDRA, 28 OTT - Il Manchester United ha esonerato il tecnico olandese Erik ten Hag. Fatale all'ex allenatore dell'Ajax la sconfitta, la quarta dopo nove giornate di campionato, sul campo del West Ham. Arrivato all'Old Trafford nell'estate 2022, erano ormai settimane che il suo futuro alla guida dei Red Devils appariva più che mai incerto. Sarà l'ex centravanti Ruud van Nistelrooy a guidare la squadra nell'immediato con la qualifica di allenatore ad interim. "Siamo grati a Erik per quanto fatto durante la sua permanenza a Manchester e gli auguriamo il meglio per il futuro".

Così lo United, in un comunicato ufficiale apparso sul sito dei Red Devils, ha confermato l'esonero di Erik ten Hag dopo poco più di due anni all'Old Trafford. "Ruud van Nistelrooy guiderà la squadra come tecnico ad interim, aiutato dall'attuale staff tecnico, mentre verrà selezionato il prossimo allenatore". Solo 11 punti dopo nove giornate, già quattro sconfitte, lo United è scivolato in 14esima posizione dopo la sconfitta sul campo del West Ham, staccato nove lunghezze dal quarto posto. Atteso in campo già mercoledì sera, quando riceverà in casa la visita del Leicester per una gara di Coppa di Lega, sarà dunque l'ex centravanti dei Red Devils, l'olandese van Nistelrooy - già vice di ten Hag - a guidare la squadra. (ANSA).