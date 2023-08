Il Manchester City acquista il difensore più pagato della storia del calcio

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il Manchester City ha preso Josko Gvardiol dal Lipsia per 90 milioni di euro: contratto di cinque anni per il 21enne centrale croato. Cresciuto nella Dinamo Zagabria, Gvardiol nel 2021 ha raggiunto la Bundesliga: con il Lipsia ha conquistato quest'anno la Coppa di Germania. Si tratta del secondo trasferimento più costoso nella storia per un difensore dopo quello dell'inglese Harry Maguire, conprato dal Manchester United per 93 milioni nel 2019. Raggiunge il connazionale Mateo Kovacic - ex Inter, Real Madrid e Chelsea - ed è il secondo acquisto degli attuali campioni d'Europa. (ANSA).