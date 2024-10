Il Manchester City pensa già al dopo Guardiola: Amorim favorito

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Mentre Pep Guardiola continua ad indugiare, indeciso se prolungare il suo attuale contratto in scadenza il prossimo giugno, il Manchester City ha già individuato il suo possibile sostituto, l'attuale tecnico dello Sporting Lisbona Ruben Amorim. Resta incerto - scrive il tabloid Sun - il futuro di Guardiola all'Etihad stadium: secondo le indiscrezioni trapelate dal suo entourage, prima di legarsi per altri anni ai Citizens il tecnico catalano vuole conoscere la sentenza che vede il City accusato di 116 infrazioni del fair play finanziario. In caso di condanna, il club dell'Etihad stadium rischia non solo una multa milionaria, ma persino la retrocessione d'ufficio. Un'eventualità che ovviamente preoccupa Guardiola.

D'altro canto, però, il City non può attendere troppo per pianificare il futuro, così - dopo l'annunciato arrivo di Hugo Viana nel ruolo di nuovo direttore sportivo - sono subito cominciati i nomi dei papabili per la panchina dei campioni d'Inghilterra. E in cima all'elenco c'è proprio Amorin, giovane tecnico emergente, molto stimato dallo stesso Viana. La prima alternativa potrebbe essere Xabi Alonso, che fin qui ha impressionato sulla panchina del Bayer Leverkusen, oppure l'ex capitano dei Citizens, Vincent Kompany, attualmente al Bayern Monaco, che lo stesso Guardiola in passato aveva indicato come possibile futuro allenatore del City. (ANSA).