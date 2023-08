Il Manchester City vuole Paquetà: offerta da 70 milioni per l'ex Milan

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Possibile trasferimento in vista per l'ex milanista Lucas Paquetá. Il Manchester City nelle ultime ore avrebbe fatto un primo approccio con il West Ham per il centrocampista brasiliano, arrivato a Londra la scorsa estate per 36,5 milioni dal Lione. La squadra di Guardiola sarebbe pronta ad investire 70 milioni, ma servirà di più a convincere il West Ham, che ha già ceduto Declan Rice all'Arsenal in questa sessione di mercato. (ANSA).