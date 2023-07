Il Manchester United vuole Hojlund, ma 70 milioni sono troppi

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Dopo il portiere Onana prelevato dall'Inter ed il centrocampista Mason Mount dal Chelsea, ora l'attenzione del Manchester United si sposta sulla loro terza priorità del mercato estivo, un attaccante centrale. Harry Kane è difficile da raggiungere perché nelle mire del Bayern Monaco, mentre per l'attaccante danese dell'Atalanta Rasmus Hojlund, 20 anni, il club inglese ritiene eccessiva la richiesta di 70 milioni di euro (60,2 milioni di sterline). Avendo finora impegnato più di 100 milioni di sterline per prendere Onana e Mason Mount ed essendo stato multato dalla Uefa per aver infranto le regole del fair play finanziario la scorsa settimana, lo United vuole attenersi al proprio budget.

Quindi sta valutando altre opzioni, cone Randal Kolo Muani, 24 anni, attaccante francese dell'Eintracht Francoforte. (ANSA).