Il Maracanà può cambiare nome in onore di Pelé: lo stadio sarà intitolato al Rey

In Brasile sono pronti a omaggiare Pelé con un gesto straordinario. L'iconico stadio Maracanà , infatti potrebbe essere ribattezzato in onore della leggenda del calcio verdeoro. La richiesta è arrivata al governatore dello stato di Rio de Janeiro, Claudio Castro, a cui spetta il compito di approvare: l'impianto che ha fatto la storia del calcio mondiale, e che è intitolato al giornalista Mario Filho, si chiamerà Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé. Una targa, inoltre, ricorderà il millesimo gol di Pelé, realizzato in questo stadio nel 1969, durante una partita tra Santos e Vasco da Gama.