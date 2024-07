Il marocchino En-Nesyri giocherà nel Fenerbahçe di Mourinho

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - L'attaccante marocchino Youssef En-Nesyri, a lungo inseguito dalla Roma, ha firmato per cinque stagioni con il Fenerbahçe, ha annunciato il club turco allenato da José Mourinho. Il Fenerbahçe pagherà al Siviglia 19,5 milioni di euro in quattro anni per il 27enne, che diventa il più costoso trasferimento nella storia della Süper Lig turca. "Benvenuto al Fenerbahçe Youssef En-Nesyri", ha scritto su X il club di Istanbul. Il nazionale del Marocco (73 presenze, 20 gol) ha segnato 73 gol in 196 partite con il Siviglia, con cui ha vinto l'Europa League nel 2020 e nel 2023. Come compagno d'attacco avrà Edin Dzeko. (ANSA).