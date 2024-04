Il Mattino - Napoli, due nomi per la panchina: Conte e Pioli

vedi letture

"Conte o Pioli per voltare pagina" è il titolo che si può leggere sulla prima pagina de Il Mattino oggi in edicola, sul futuro allenatore del Napoli. Conte resta la prima scelta: De Laurentiis lo ha cercato fortemente a gennaio ed ora resta in attesa. Per il momento l'offerta resta di un triennale da 8 milioni a stagione.

Conte ci sta pensando, ha voglia di tornare in panchina, ma riflette viste anche le vicende in casa Milan. Pioli è destinato a lasciare la Milano rossonera e l'unica certezza è che l'anno prossima intende comunque sedere su una panchina importante e tutti gli indizi portano al Napoli. Sullo sfondo rimangono le alternative: Gasperini, Italiano e Paulo Sousa.