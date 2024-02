Il Mattino: "Panchina Napoli, Conte il sogno. Pioli in lizza insieme a Italiano e Gasperini"

vedi letture

C'è anche il nome di Stefano Pioli tra i profili presi in considerazione da De Laurentiis per la panchina del Napoli del futuro (che potrebbe salutare Walter Mazzarri). Lo scrive oggi Il Mattino, che parlando del casting azzurro spiega che l'interesse per l'attuale allenatore del Milan è legato alle caratteristiche che lo vedono pragmatico e consistente, senza badare alla fantasia. Il sogno resta Conte, ma oltre ai loro due ci sono altri due nomi italiani in lizza: quello del solito Italiano e quello di Gasperini.