Il meglio delle amichevoli di milanesi, romane, torinesi, Fiorentina e Atalanta su DAZN

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Su DAZN il calcio non va in vacanza e continua a offrire in app a tutti i tifosi di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Torino il meglio delle amichevoli estive della loro squadra del cuore. Test che permetteranno ai calciatori di arrivare nella migliore condizione ai nastri di partenza della nuova stagione di Serie A 2024-'2025 al via il 17 agosto, tutta solo su DAZN. Amichevoli e Soccer Champions Tour completano un'offerta estiva di sport che non si ferma al calcio: i fan, infatti, potranno seguire in app, grazie ai canali Eurosport HD1 e HD2 e ai sei nuovi canali tematici di Eurosport disponibili su DAZN, i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L'offerta di DAZN comprende anche tutte le partite di Serie A fino al 2029, il calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic, il basket con la Serie A, l'EuroLega e l'Eurocup, la Basketball Champions League, la nuova offerta dedicata alla pallavolo che vede anche la SuperLega maschile e Serie A1 femminile dalla prossima stagione 2024/2025 e le edizioni del Campionato Mondiale 2025 e 2027, il grande fighting, selezionate partite di NFL. (ANSA).