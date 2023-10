Il mercato non dorme mai, Tuttosport: "Miranda a zero: il Milan ci prova"

vedi letture

La stagione è nel pieno del suo svolgimento e il Milan è reduce dal pareggio in casa del Borussia Dortmund, ma il calciomercato rimane sempre attivo specialmente per gli addetti ai lavori. Così Tuttosport oggi titola: "Miranda a zero: il Milan ci prova".

Già questa estate, con la cessione in prestito di Ballo-Tourè, i rossoneri avevano provato a mettere sotto contratto un nuovo Theo Hernandez, ripiegando alla fine sulla fiducia al giovane Davide Bartesaghi che è anche fresco di rinnovo fino al 2026. Intanto però si mantengono e si intensificano i contatti per Juan Miranda, classe 2000 del Real Betis: il trasferimento sarebbe nelle idee rossonere più per l'estate prossima quando lo spagnolo si libererà a zero ma non è da escludere a priori un tentativo già a gennaio.