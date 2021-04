Il Messaggero: "Caos Superlega, la FIGC prepara norme anti-ribelli"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno alla Superlega. Non ci sarà nessuna sanzione, ma per il futuro verrà varata, quest'oggi nel Consiglio federale, una norma secondo la quale non potrà iscriversi al campionato chi non parteciperò alle competizione europee. Lo Statuto attuale prevede una sanzione in corso d'opera dopo un processo sportivo, mentre così Gravina getterà le basi anche per un discorso sui budget, un limite alle spese sui trasferimenti. La sua intenzione è quella di mettere un tetto percentuale in base al fatturato del singolo club. Chi vorrà sforare potrà farlo, ma con un'immediata iniezione di liquidità o presentando garanzie.