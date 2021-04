Il Messaggero: "Juve e Milan, dalla Superlega al rischio di un clamoroso flop"

"Juve e Milan, dalla Superlega al rischio di un clamoroso flop" scrive Il Messaggero. Forse Juve e Milan, scrive Teotino, avevano già capito l'andazzo prima di tutti e per questo avevano dato via al progetto Superlega. L'Europa sta diventando strettissima per i due terzi della pattuglia golpista del pallone nostrano. Sarebbe molto strano non vedere la Juve, dominatrice in Italia negli ultimi 9 anni, fuori dalla Champions. Pirlo è in confusione, cambia modulo a ogni partita e non è riuscito a inserire negli schemi nemmeno un talento come Kulusevski. Problemi grossi anche per il Milan che nel 2021 aveva iniziato con 8 punti di vantaggio sulla quinta ha incontrato Atalanta, Juventus, Inter, Napoli e Lazio perdendo sempre.