Il Messaggero - Lazio, Caceres-Parma si farà. Ma attenzione al Milan...

Continua a tenere banco in casa Lazio il destino di Martin Caceres. Il difensore uruguaiano lascerà sicuramente la Capitale, con il Parma primo candidato al suo acquisto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero alla fine l'operazione con il club ducale si farà anche se per il momento è in una fase di stand-by. Attenzione però al possibile inserimento del Milan che osserva gli sviluppi della situazione per poterne approfittare qualora si presentasse un'occasione favorevole. Nelle ultime ore sull'ex Juventus era emerso anche l'interessamento del Bologna.