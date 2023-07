Il Messaggero sulla Roma: "Origi in soccorso di Pinto per liberare Scamacca"

vedi letture

Gianluca Scamacca alla Roma "grazie" ad Origi. Spunta una novità nella trattativa tra i giallorossi e il West Ham per riportare in Italia l'ex attaccante del Sassuolo. Come riporta Il Messaggero, gli Hammers sul mercato devono trovare un'altra punta per lasciar partire Scamacca in prestito (magari con il riscatto obbligatorio, al raggiungimento di determinate condizioni). Piace Broja del Chelsea, ma costa tanto e per il momento è in stand by.

Nelle ultime ore è venuto fuori il nome di Origi, reduce da una stagione negativa al Milan e fuori dai piani rossoneri in vista dell'annata che sta per cominciare. Il tecnico dei londinesi Moyes è convinto che il belga possa tornare il giocatore ammirato con la maglia del Liverpool. Per ora è solo un'idea e, nel frattempo, Pinto spera di chiudere qualche operazione in uscita.