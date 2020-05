Il Messaggero sulla Serie A: "Diritti tv, senza accordo si va allo scontro legale"

Il Messaggero nella sua edizione odierna dedica al suo interno, a pagina 24, uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Diritti tv, senza accordo si va allo scontro legale". Ai club in queste ore non arriverà il pagamento dell'ultima rata bimestrale per il 2019/2020. Sky, DAZN e Img devono versare il corrispettivo di maggio-giugno per una somma di circa 230 milioni di euro. Le società, a costo di pagare comunque l'iva, emetteranno la fattura. Linea più morbida per Juventus, Inter e Roma, mentre Lazio e Napoli sono tra le più agguerrite.