Il Messaggero: "Vacanze e contagi: il calcio rischia lo stop"

"Vacanze e contagi: il calcio rischia lo stop". Questo il titolo in prima pagina sul quotidiano Il Messaggero. Nella giornata di ieri, infatti, tre giocatori del Cagliari e il portiere della Roma Mirante sono risultati positivi al Covid: "Allarme a Trigoria - si legge - e anche per la Serie A che partirà tra un mese, il 19 settembre. Possibile il nuovo stop del campionato: crescono i positivi al Coronavirus. Entra nell'elenco Antonio Mirante, portiere della Roma, a una settimana dalla ripresa dell'attività agonistica: contagiato come decine di ragazzi rientrati in queste ore nella Capitale".