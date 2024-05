Il messaggio della federazione tedesca per Schnellinger

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Karl-Heinz Schnellinger, difensore che ha fatto la storia del Milan per nove lunghe stagioni. L'ex terzino tedesco, che ha vinto tutto in rossonero dal '64 al '74, è morto al San Raffaele di Milano nella serata di ieri a 85 anni. A ricordare Karl-Heinz anche la sua la DFB, la federazione calcistica tedesca. Della sua nazionale Schnellinger è stato una colonna: ha giocato 4 mondiali, vincendo un argento nel 1966 e un bronzo nel 1970. In totale ha giocato 47 partite e l'unico gol lo siglò nella partita del secolo nella semifinale del '70 contro l'Italia.

Questa mattina il presidente della DFB, la federazione calcistica tedesca, Bernd Neuendorf ha espresso il suo ricordo per Karl-Heinz Schnellinger: "Il nome di Karl-Heinz Schnellinger sarà per sempre associato alla partita del secolo ai Mondiali del 1970. Con il suo gol poco prima della fine dei tempi regolamentari, rese possibili i drammatici tempi supplementari. Tuttavia, i suoi successi e i suoi meriti vanno ben oltre questa partita. Tra i giocatori della nazionale tedesca, solo Lothar Matthäus ha giocato più finali di Coppa del Mondo di lui. Karl-Heinz Schnellinger è stato un calciatore di livello mondiale e uno dei primi professionisti ad avventurarsi all'estero”