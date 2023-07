Il messaggio di Chukwueze: "Tifosi, voglio fare tanti gol. Ci vediamo a San Siro!"

Samuel Chukwueze ha voluto caricare l'ambiente nell'intervista rilasciata a MilanTV. Ecco il messaggio indirizzato ai tifosi dal neo acquisto rossonero: "Ciao Rossoneri, non vedo l’ora di vedervi a San Siro. Non vedo l’ora di ascoltare i vostri cori e di sentirvi cantare il mio nome. Non vedo l’ora di segnare tanti gol a San Siro con la maglia rossonera. Ci vediamo presto!”.