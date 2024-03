Il messaggio di Pioli per Barone: "Spero si rimetta. Un grosso in bocca al lupo"

Al termine della vittoriosa e sempre ostica trasferta di Verona, l'allenatore del Milan Stefano Pioli non ha perso occasione per mandare il suo messaggio di vicinanza al dirigente della Fiorentina Joe Barone, trasportato d'urgenza in ospedale a pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Fiorentina a causa di un malore.

Pioli, che molto bene conosce il direttore generale Viola per i suoi trascorsi in quel di Firenze, ha così parlato ai microfoni di DAZN: "Ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo a Joe Barone sperando possa rimettersi il prima possibile".